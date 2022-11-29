韓國前鋒曹圭成在卡達世界盃足球賽小組賽3分鐘內連進2球，儘管最終以2比3不敵迦納，但已締造隊史紀錄，長相帥氣的他也因為比賽好表現，社群平台粉絲衝破百萬人。

現年24歲的曹圭成身高188公分，目前效力於韓國足球聯賽全北現代汽車隊，擁有高顏值的他，同時還是陣中頭號射手，這次首次出征世界盃，而他日前受訪時曾表達期待，並已做好準備。

不過，曹圭成在卡達世界盃足球賽小組賽首戰出戰烏拉圭一役從板凳出發，第2戰與迦納比賽才出現在先發名單。

韓國迎戰迦納，從0比2落後，到下半場靠著曹圭成兩度頭錘破網，一度扳平戰局，儘管最終以2比3落敗，但曹圭成已締造2項紀錄，除了是首位在世界盃梅開二度的韓國球員外，也是首名在世界盃單場兩度頭錘破門的亞洲球員。

曹圭成在世界盃讓人眼睛一亮的表現，使他人氣急速攀升，他在對迦納之戰梅開二度，也讓個人的社群平台Instagram粉絲人數突破百萬，算是他這次參加世界盃的額外收穫。（編輯：陳彥鈞）1111129