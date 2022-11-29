多吃蔬果有益健康，但栽種時為避免蟲害，所以勢必得噴灑農藥，調查顯示，百香果連續2年農藥殘留率最高，可說是「最毒水果」，而無花果、西瓜、梅、棗則是連2年農藥殘留率0%，吃下肚最安心！本刊整理近3年水果農藥殘留排行榜，看完再去聰明買喔。

行政院農委會農業藥物毒物試驗所每年都會進行「農作物農藥殘留監測」，針對全台各縣市蔬果進行蔬果農藥殘留檢驗，皆採最嚴格標準，蔬果均帶皮或帶殼且未經清洗。

CTWant記者查閱近3年資料，發現百香果連續2年奪下農藥殘留最多水果的冠軍，殘留率分別是108年的18.3%、109年的13.9%，唯一沒奪冠的107年，的則由木瓜拿下第一，農藥殘留率為13.4%，但百香果仍以10.2%的殘留率排名第二。而觀察近3年榜單，也可發現木瓜皆在前5名內，農藥殘留率也相當高。

觀察這份「農作物農藥殘留監測」，也有許多水果的農藥殘留率相當低，甚至是0%，例如無花果、西瓜、梅、棗皆連續2年未查驗農藥殘留，不合格率是0%。而國人常吃的芭樂，109年農藥殘留率是0%，107年是0.3%，鳳梨、梨的殘留率也都幾乎在1%以下，安全性算是相當穩定。

營養師程涵宇表示，「農業藥物毒物試驗所每年都會定期抽查，但名單僅供參考，民眾千萬不要因此就不吃百香果或木瓜，要了解報告中的水果都是未經清洗的，是以最嚴格的方式檢驗，所以只要正確清洗，就不必過分擔心農藥殘留的問題。」

但消費者也要知道，有果皮的水果如百香果、木瓜、橘子、梨子等，就算會剝皮之後再食用，享用之前仍要先清洗，以免外皮上的農藥透過水果刀、手進而沾附到果肉上。

營養師程涵宇表示，百香果、木瓜等帶有果皮的水果，雖然只食用果肉，但吃之前仍要正確清洗，以免農藥交叉汙染果肉。（圖／本刊攝影組合成）

根據藥物毒物試驗所建議，要以流動的清水浸洗或沖洗，不需浸泡鹽水、小蘇打粉，更不需要使用蔬果清潔劑。程涵宇說，先以流動水清洗1~2分鐘後，才能去除果皮食用。

程涵宇說，每種水果都有各自最好吃的季節，盛產時的水果在適合的氣候及土壤成長，長得好自然營養成分較高，也可以減少農藥的使用，再加上價格也相對較低，所以建議選擇當季、多種顏色的水果，同時依據身體狀況需求，就能挑選最好、最適合自己的水果。

例如胃食道逆流患者要避免柑橘類水果如橘子、柚子、葡萄柚；吃大餐之後要吃有助消化的水果來促進代謝，像鳳梨就是不錯的選擇；若工作壓力很大，就建議吃富含維生素C的水果如柚子、柿子、芭樂，有利於排解壓力。

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