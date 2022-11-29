夏如芝（芝芝）和張捷2020年結婚，同年生下可愛女兒「小芝麻」，兩人經常在社群分享一家三口甜蜜日常，也開設頻道「這個張捷J個芝芝」分享生活影片，日前就有本刊讀者巧遇一家三口在台北101商場逛街，小芝麻可愛模樣讓被讀者一眼認出，意外的是當天還有王思佳陪同選購，一身粉紅色的她也相當顯眼，兩位媽媽開心逛街，不停地喊著衣服好可愛，手裡也拿著滿滿的衣服，果然寵女無極限。

「這個張捷J個芝芝」頻道邀請王思佳當來賓，幫小芝麻選購衣服。（圖／讀者提供、翻攝自YT）

兩歲多的小芝麻和媽媽夏如芝穿著黑色母女套裝，而張捷則穿白上衣帶著眼鏡，在夏如芝選購衣服時負責照顧女兒，期間張捷跟前跟後一刻都沒離開過小芝麻，奶爸當得非常上手也稱職。巧的是，王思佳也現身商場，近日夏如芝分享頻道影片才知道，原來三人是在一起拍攝挑選小芝麻的衣服，特別邀請王思佳來改造小芝麻的穿搭，影片中還牽著小芝麻小跑步畫面相當可愛。

張捷、夏如芝和女兒小芝麻一起拍攝浪漫家庭照。（圖／翻攝自臉書）

夏如芝近期忙拍《婚姻結業式2》，她飾演的「小雪」因為在第一季中用計破壞謝祖武和張本渝的感情，被觀眾視為「心機女」，對此先前在開鏡記者會時夏如芝表示，在網路上分成認同小雪派和討厭小雪派，戲劇角色從不同角度來看會有不同的理解，直言：「沒有絕對的壞人或好人，很開心至少能受到觀眾朋友的討論。」但角色帶起戲劇的討論度，也肯定了夏如芝的好演技。

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