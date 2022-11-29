葡萄牙29日凌晨對戰烏拉圭，在中場大將B.費南德斯（Bruno Fernandes）獨進兩球的貢獻之下以2比0獲勝，成為H組首支晉級16強的球隊！葡萄牙擺出4-1-2-1-2隊形，B.費南德斯擔任攻擊中場，第53分鐘直接一記傳中破門，並在下半場傷停補時罰進12碼，完成個人梅開二度。

烏拉圭使用3-5-2隊形，仍被葡萄牙全場掌握60%的球權，上半場雙方還未進球時被壓制得更明顯。不過葡萄牙上半場8次射門沒有射正，反倒被烏拉圭一次射正反擊差點失球。烏拉圭班塔庫（Rodrigo Bentancur）第32分鐘盤到門前起腳，但是射得太直，被葡萄牙門將柯斯塔（Diogo Costa）劈腿擋下。

第53分鐘葡萄牙終於出現首次射正，B.費南德斯在左邊禁區外對著大門直接傳中，前鋒C.羅納多（Cristiano Ronaldo）躍起頭槌破門，攻下葡萄牙首分。隊友簇擁著C羅慶祝，沒想到FIFA改判為B.費南德斯進球！從重播看來那球傳得比較高，C羅跳起來也沒碰到，烏拉圭門將撲救不及，球落地一個彈跳破網。

葡萄牙B.費南德斯正規賽結束前再次帶球突破，但被烏拉圭後衛吉曼奈茲（José Giménez）倒地以「手球」擋下，看起來是意外，裁判在葡萄牙的抗議之下重新檢視，判決12碼極刑！B.費南德斯在傷停補時罰進這一球，2連勝將葡萄牙送進16強。葡萄牙將於H組最後一戰對上韓國，只需平手就可確保第1種子席位。