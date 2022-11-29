漢堡王台灣看準疫情改變消費者餐飲行為，除持續積極導入數位銷售與無接觸服務，去年底推出2.0外帶外送新店型「火烤美味專賣店」成功轉型應戰疫情，迄今已開出15家據點。展望後市，漢堡王將以「火烤美味專賣店」在台持續展店，目標明年店數達雙位數成長。

面對疫情衝擊餐飲業，外帶、外送市場逆向蓬勃發展，漢堡王台灣董事長龔國權積極帶領團隊靈活調整營運模式，去年底催生2.0新店型「火烤美味專賣店」，專賣火烤美味漢堡和經典餐點，搭配線上預訂、外送等數位化銷售模式助攻，盼吸引更多社區消費者青睞。

漢堡王自去年底於新北林口、宜蘭羅東開出「火烤美味專賣店」後，抓準時機積極展店，迄今全台門市達83家，其中「火烤美味專賣店」達15家，占今年新展門市逾9成，其中又以桃園中華、台南永康、員林靜修和龍潭中正店表現尤其突出。

漢堡王台灣執行長黃耀忠分析，15家「火烤美味專賣店」均鎖定社區客群，因地點條件佳，且擁有社區住戶、通勤族和學生族等多元客層，外帶外送的高效率更能體現整體服務水準。配合數位化銷售模式能提供快捷便利的訂餐、取餐服務，有效提升品牌知名度。

黃耀忠指出，「火烤美味專賣店」的數位化銷售模式占比達逾7成，雖然坪數較一般門市小，但坪效卻高出達8成，服務更有效率，消費者接受度高、滿意度也相對提升，整體業績更超乎預期，目前占整體營收比重已快速提升至達15％。

龔國權表示，身為全球第二大速食品牌的漢堡王，火烤美味為經典不敗的秘密武器。主攻外帶外送店模式的「火烤美味專賣店」推出後成效顯著，成功轉型應戰疫情。預期明年將持續以「火烤美味專賣店」為主力展店模式，目標店數達雙位數成長。