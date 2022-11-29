中央流行疫情指揮中心昨（28）宣布12月1日起，放寬戴口罩等防疫措施，室外空間及場所取消應全程佩戴口罩的規定，讓許多民眾開心表示總算等到這天來臨，不過前主播劉芯彤道出一席話，讓許多人大有同感。

口罩鬆綁第一階段來了，12月1日起室外場所取消全程佩戴口罩的規定，不過外出於室內空間、室內場所，仍維持全程戴口罩，但符合例外情形者（依疾管署規定），得免戴口罩，讓民眾可以說是欣喜若狂，對此，前主播劉芯彤表示戴了這麼久的口罩終於能拿下來，接著搞笑表示：「OMG來不及去醫美一下，真面目要被看到了，最近醫美診所應該生意會很好。」

雖然是一席玩笑話，但讓多數網友相當有感：「戴口罩好方便的說～～化妝品直接省起來，我是被制約的可憐蟲」、「似乎不是您要擔心的，美美的妳；我..我要繼續戴口罩」、「每天還要多半小時上妝罩」、「口紅即將缺貨了」、「我已經三年沒擦口紅了」、「有沒有醫美概念股」、「早就超前部屬了~撥髮」、「現出真面目來。」

前台大感染科主治醫師林氏璧指出2020年新冠肺炎疫情爆發後，民眾都戴著口罩，保持社交距離，國內幾乎沒出現「流感重症」，導致這兩、三年出生的小孩幾乎未接觸任何病毒，毫無抵抗力可言，由於冬季是流感、呼吸道疾病爆發期，4歲以下幼童與長者恐是高風險群族，呼籲趕快打好流感疫苗提升保護力。