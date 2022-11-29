九合一選舉民進黨慘敗。（中時資料照）

九合一選舉民進黨慘敗，外界認為，其結果顯示出總統蔡英文在地方選舉打「抗中保台」牌失靈。作家楊照認為，民進黨嚴重低估台灣社會反對戰爭的態度，他們相信大部分台灣人仇視中國到願意一戰，「光是要叫役男多當幾個月的兵，很多台灣人就會遲疑反對了吧！」

民進黨向來最愛打芒果乾（亡國感），刺激兩岸緊張氣氛，製造恐中焦慮，用抗中保台呼喚台灣選民支持，民進黨今年選情低迷，最後關頭打抗中保台牌盼激出基本盤，但從選舉慘敗的結果來看，顯示其效果不彰。

楊照昨(28)日在臉書指出，民進黨嚴重低估了台灣社會反對戰爭的態度，被自己製造出來的網路聲量沖昏頭。民進黨相信大部分台灣人仇視中國到願意一戰，而忽略一旦愈接近確實要付出相關的戰爭代價時，光是要叫役男多當幾個月的兵，很多台灣人就會遲疑反對了。

楊照提及，以謾罵、霸凌的方式，將所有反對戰爭的人都打成投降派，例如將龍應台拉出來示眾，藉此將反對戰爭主張消音，是一回事；要真的讓台灣人接受義無反顧準備一戰，停止兩岸維持和平的努力與想像，是另一回事。

楊照認為，民進黨忘記一件事，在這樣的過程中，塑造自身主戰的強烈形象，在網路上沉默的台灣人民仍然可以用選票拒絕這樣的政黨、這樣的路線。台灣根柢上仍然是民主國家，仍然是選民選票治國，那些持續在網路上叫囂霸凌的民進黨支持者，只會讓未來大選中，民進黨的路愈來愈難走。

楊照說民進黨犯的另一項錯誤，是仇視一個他們認定絕對不會改變的中國，中國就是邪惡的，就只有必然要武力統一台灣的那個中國。「這明顯不是事實」，楊照認為，中國隨時可能改變，中國正在改變中，這幾年的仇恨操作，已經使得台灣失去任何影響中國的機會，更糟的，我們這樣的政府對於中國可能出現的變化，沒有任何準備，也就無從在關鍵時刻，靈活運作出對台灣最有利的策略。「敵意帶來距離，距離帶來無知，對中國的刻意無知接著會帶來什麼呢？」