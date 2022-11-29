九合一選舉民進黨大敗，總統蔡英文當晚宣布辭去黨主席一職，隨後未有公開活動及發言。但有媒體爆料，蔡28日中午邀請民進黨台北市長候選人陳時中及其競選幹部、發言人們，一起到總統官邸吃便當，席間蔡不僅慰勉團隊辛勞，眾人更齊怒轟民進黨立委何志偉，該餐會也意外成了「公幹何志偉大會」。

《上報》28日報導指，蔡英文28日中午宴請陳時中及其團隊赴總統官邸便當會，眾人對何志偉砲口對內言行多有不滿，紛紛向蔡投訴。 會中多人更向陳時中競總發言人之一的民進黨立委林楚茵提議，其夫梁文傑此次議員意外落馬，梁、何兩人立委選區大同區的部分重疊，2024應由梁出馬與何志偉一拚台北市第二選區立委。

這場便當會民進黨秘書長林錫耀也在場，該報導稱，會中大家一致認為，當前應該以國政為重，大家都強調應先讓蔡英文穩住，故「大家要團結」為黨內當前首要之務。

面對席間眾人為自己抱不平，更瘋狂公幹何志偉，「受害者」陳時中則一副無奈表示，並不是他自己搶著要選台北市長，而是黨內民調顯示他支持度最高才徵召他的；陳直言「是你們叫我選的」，抱怨如今好像是他要出來爭搶什麼一樣。林錫耀則緩頰道，確實黨內多次民調都是陳第一才徵召他，希望大家不要將敗選「倒果為因」。而針對此場便當會，民進黨相關人士尚無回應，不知詳情究竟如何。