中國多座城市爆發反政府示威，抗議強硬的清零政策，德國總統史坦麥爾呼籲中國政府尊重民眾示威的權利，德國政府發言人則建議中國引進BNT疫苗抗疫。

史坦麥爾（Frank Steinmeier）今天接受「德國之聲」（Deutsche Welle）電視台訪問時表示，北京等城市示威的畫面觸動人心，中國的防疫措施比德國還嚴苛，而且一直持續到今天，他能想像中國人民的負擔有多沈重，理解民眾為何上街頭表達不耐煩和抱怨。

新疆烏魯木齊24日發生火災，疑因防疫封控阻礙搶救造成10死9傷，民眾不滿的情緒隨後蔓延到全國各地，上週末中國十多個城市爆發反政府示威。

史坦麥爾強調，言論自由是重要的資產，「期盼中國當局尊重言論表達和自由示威的權利，期待示威維持和平」。

德國政府發言人赫伯史揣特（Steffen Hebestreit）今天表示，德國政府注意到中國大城市出現示威和警方暴力對待示威者的報導，將持續關注情勢發展。

赫伯史揣特建議中國政府引進BNT疫苗（中國稱復必泰）對抗疫情；他說，總理蕭茲（Olaf Scholz）訪問北京時已告訴中國領袖，歐洲接種信使核糖核酸（mRNA）技術的疫苗「經驗非常好」，廠商BioNTech與中方合作夥伴也有合資公司推動疫苗上市。

早在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發初期，德國生技公司BioNTech即與上海復星醫藥談好合作條件，不過中國堅持採用國產疫苗，至今不願批准BNT疫苗上市。

蕭茲11月初訪問北京時，BioNTech執行長吳沙忻（Uğur Şahin）也隨行出訪，看好中國市場的商機；蕭茲會晤中國領袖後表示，中方同意讓住在中國的外國人接種BNT疫苗，並承諾將加速批准BNT疫苗上市。

當時外界推測，隨著疫情擴大，中國將從德國引進採用mRNA技術、防疫效果比傳統疫苗好的BNT疫苗，逐步結束清零政策。