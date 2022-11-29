男星玄彬與孫藝真因戲劇《愛的迫降》結緣，在今年3月結婚，更是傳出女方懷孕的好消息。本來預產期在12月的孫藝真，在27日喜獲麟兒，母子均安。然而有消息傳出，玄彬當時還遠在國外拍攝新作品，沒有陪伴在妻子身邊。對此，經紀公司發話了。

據了解，孫藝真和玄彬通過《愛的迫降》因戲生情，多次被目擊兩人同框，之後於3月結婚，並且在婚後8個月便誕下一名男嬰。事後，孫藝真表示計劃在首爾江南區驛三洞的產後護理中心照顧自己。不過，根據韓媒報導，在她生產當時，玄彬正在蒙古拍攝新電影《哈爾濱》，所以沒有陪在妻子身邊。

對此，玄彬所屬經紀公司VAST娛樂在第一時間回應傳聞，澄清表示：「玄彬現在人在韓國，生產當時就在身邊。」反駁他只專注於工作沒有陪產的說法。另外，玄彬過去受訪時被問到當爸爸的感受，指出「是從天上掉下來的福氣，我會以一顆善良的心態等待著。」言談間深深表露出對於孩子的期待與對妻子的愛護。

事實上，孫藝真也為了孩子，苦心鑽研養生食譜，自從懷孕後，一日三餐大多是自己準備。並時常在IG上分享今日的健康菜單。可見兩人對於孩子的到來，早早為此作好準備，相信日後孩子能夠在父母的愛意中好好地成長茁壯。