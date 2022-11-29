知名命理師江柏樂現身留言，獲得熱烈迴響。（圖／截自臉書）

1126九合一選舉國民黨大勝，聯電前董事長曹興誠則表示，這代表台灣向國際散布了對中共妥協、姑息的訊息，令人憂心。知名命理師江柏樂則在臉書相關新聞連結下留言：「曹先生的言論，也是敗選的主因之一、誰希望兩岸戰爭？根本是腦筋壞了、愛台灣不是嘴巴說說而已、他的說法很讓人擔憂、希望台灣未來會更好 。」湧入破千人按讚，獲得迴響熱烈。

曹興誠27日在臉書發文表示，台灣這次地方選舉，民進黨大敗，國民黨大勝，向國際散布了台灣對中共妥協、姑息的訊息，令人憂心。曹認為，這次國民黨以「票投國民黨，兩岸無戰場」做口號而贏得選戰；在他看來這是公然主張放棄國防，率眾投降。

江柏樂則在臉書相關新聞連結下留言：「曹先生的言論，也是敗選的主因之一。誰希望兩岸戰爭？根本是腦筋壞了，愛台灣不是嘴巴說說而已，他的說法很讓人擔憂，希望台灣未來會更好 。」

江柏樂的留言獲得約1500個讚，網友紛紛回應：「我『根本不相信』，當兩岸開戰時，曹興誠他本人跟他的家人，真的會親自上戰場殺敵」、「曹先生是希望台灣走向戰爭，這種人，是唯恐天下不亂」「江老師說得好，加油」、「贊同」、「江老師的說法我非常認同」、「江老師+1」。