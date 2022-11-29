真的後會「有期」！一名網友去年聖誕節送給前女友一支Iphone13 pro，作為交往2年的紀念，今年3月卻在對方手機內發現他早早被綠，果斷提出分手，但分12期的手機至今仍在繳錢，事後他崩潰發文勸世，不要分期買禮物送交往對象，因為之後會發生什麼事很難說。

「又快到聖誕節了，想到聖誕節我就不爽…」該網友在Dcard發文，他與前女友交往2年多，感情一直很穩定、不錯，本來還有結婚打算，去年聖誕節他想要給女友一個大驚喜，剛好那時候IPhone13 pro討論度正高，他因此用「分期付款」分12期買了一支新手機給女友，也順便慶祝兩周年。

該網友說，今年3月他不小心看到女友手機訊息，才得知自己被綠了很久，當下內心天崩地裂，果斷提分手並搬離同居租屋處，他崩潰發文「分期繳到下個月終於要繳完了」，並奉勸其他網友不要分期買禮物送交往對象，因為還繳過程會發生什麼事很難說。

其他網友留言「如果你是全現買現在你可能已經走出來了，結果分12期到現在你還要每個月被帳單提醒你被綠光罩頂的那段過往」、「不懂為什麼男女朋友要送那麼貴的東西」、「後會有『期』，原來是分期的期」、「被綠當然要把手機拿回來啊，如果是低階手機就直接給她」、「後會有期是真的」。