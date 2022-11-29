一名男網友表示，昨日把在好市多買的花椰菜拿出清洗，沒想到竟發現至少40隻菜蟲，他將其拍下PO網詢問「花椰菜怎麼洗比較輕鬆啊？」 網友看了他的照片也相當震驚，「也太多隻了，祖宗八代了吧！」當中也有人教清洗花椰菜，「先切成一朵一朵，放在裝有水的袋子浸泡一下」。

原PO昨（28）日於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》指出，近日到好市多買了一顆花椰菜，昨下午拿出來清洗，竟洗出至少40隻菜蟲，他將菜蟲屍體放在塑膠蓋上，拍下PO網問，「花椰菜怎麼洗比較輕鬆啊？洗出好多高蛋白……。」

貼文吸引逾2千名網友看傻，「喊一聲『哈庫那馬他他』（迪士尼動畫《獅子王》中澎澎丁滿的口頭禪，有無憂無慮之意） 然後閉眼一吞」、「我……沒看過這麼多蟲的，所以我是直接把牠們吃下肚了嗎？」、「我都直接吃掉，管他的，還挑啊！上帝的恩賜耶」、「自從老花眼後，就什麼也看不見啦」、「也太多隻了，祖宗八代了吧」、「自己洗過以後，就不會再點外面的花椰菜來吃了」、「所以我都買冷凍花椰菜」。

留言中有內行人教洗花椰菜，「要先切成一口一口，然後裝到袋子內，灌滿水、狂搖，完成」、「我是直接切成小朵小朵，然後弄鹽水鹹死牠們」、「切好後泡麵粉水，因麵粉的吸附力很強，你會看到很精彩的東西，被洗起來了」。