美國政府和國會官員擔心當前烏俄戰爭背景下，援烏的大量軍備需求，不斷推遲要交付給台灣，價值187億美元（近5801億新台幣）的武器裝備，積欠的武器中包含反坦克飛彈和肩射防空飛彈，隨著與中國的緊張局勢升級之下，美方正面臨了如何武裝台灣抵禦中國的壓力。

據《華爾街日報》（The Wallstreet Journal）28日報導，自今年2月俄羅斯入侵以來，美國向烏克蘭注入了數十億美元的武器，使政府和國防工業的能力難以跟上這一場預計還要打上一段時間的的烏俄戰爭，並且持續武裝烏克蘭政府的需求。據熟悉此事的美國國會和政府官員稱，向烏克蘭提供的武器，現在正與美國的戰略長期戰略，也就是武裝台灣以協助抵御中國可能的入侵的相互抵觸。

據國會官員和其他熟悉此事的人說，去年12月積欠的交貨量超過140億美元（近4343億新台幣），現在已經增加到187億美元（近5801億新台幣）。

積欠的武器裝備中包括2015年12月訂購的208枚標槍反飛彈和同一時間訂購的215枚地對空刺針飛彈。據國會消息人士和熟悉此事的人說，這些武器都還沒有順利交付給台灣。