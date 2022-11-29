34歲日本女星戶田惠梨香當年在電影《死亡筆記本》飾演彌海砂一角，被台灣觀眾所熟識，感情狀態常成為媒體焦點，2020年12月底她與同歲松坂桃李閃電結婚，兩人在此之前均未傳出緋聞，因此令粉絲又驚又喜。時隔兩年，28日戶田透過經紀公司，宣布懷上第一胎，並說「希望大家能繼續溫暖守護我們。」

戶田惠梨香28日發出聲明，向粉絲透露「我獲得了新的生命，現在身心都過著平靜的日子，希望孩子能平安出生，也希望大家能繼續溫暖地守護我們，感激不盡。」她婚前經常因拍戲生情，包括加瀨亮、村上信五、凌野剛等男神，都跟她擦出愛火，2015年她與影帝級的松坂桃李合演電影《王牌大編劇》，但兩人戀情保護得極好，沒想到2020年一公開就是結婚，轟動整個演藝圈。

戶田惠梨香透過經紀公司宣布懷孕喜訊。(圖/戶田惠梨香 推特)

戶田惠梨香去年曾被日媒爆料，因健康亮起紅燈，連續辭演兩部戲劇新作，據傳她的經紀公司給電視台的理由是「精神不穩定」，拍攝《秘密內幕》後期更是頻頻更改行程，即使現身片場仍可見臉頰凹陷，整個人瘦成皮包骨，所幸經過悉心休養，如今傳出當媽的好消息，粉絲們除了道賀之外，也相信男女神的後代一定是高顏值寶寶。