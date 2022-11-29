胸腔重症名醫蘇一峰現身留言，獲得熱烈迴響。（圖／截自臉書）

九合一選舉民進黨崩盤，不僅雙北全敗，就連基隆市、桃園市、新竹市也全面失守，引發外界對綠營大敗的檢討。胸腔重症名醫蘇一峰現身表示，「大敗就是側翼造成的」，指出他3年前其實是深綠的，不僅上節目狂批對岸，更是第一個稱新冠肺炎為「武漢肺炎」的人，可見他有多綠，後來卻只是對空氣污染批評，就被側翼瘋狂出征，還被打成「中國同路人」。此說法引熱議，大批網友相當驚訝與憤怒。

蘇一峰到臉書檢討民進黨大敗的文章連結下留言，直指「大敗就是側翼造成的」，自爆其實他3年前是深綠，看他上節目講對岸疫情多爛，還是第一個命名「武漢肺炎」的人，就知道他有多綠了，不料後來只是對空氣污染批評，就被側翼瘋狂出征，甚至還被打成「中國同路人」。

蘇一峰的留言獲得超過1100個讚，迴響熱烈。網友紛紛回應：「他們自己不這麼爛，就不會要側翼護航，就不會無差別攻擊，最後激怒中間選民！追根究底，就是他們自己變爛了！」「一堆綠營支持者還說沒有側翼會輸更慘，有這種豬隊友還需要敵人嗎？」「不止側翼，查水表還有很多小動作令人反感」、「同意！看到側翼清白不分的出征，就想投給他們出征的人」。

此外，也有網友表示：「蘇醫師拜託你參政好不好，我們是選賢不選黨」。