二極體廠強茂(2481)公告子公司璟茂以每股38.75元將茂矽(2342)轉讓朋程(8255)，處分利益為4.76億元，強茂表示，此次處分利益放在保留盈餘項下，對公司的損益沒有任何影響，未來雙方將在汽車領域持續合作；受惠於工控及車用訂單穩定，且消費產品需求回溫，強茂預估，第4季本業有望比第3季好。

為整合集團資源配置，強茂子公司璟茂於11月28日以每股38.75元將手中持有1.9萬張茂矽股票全數透過盤後鉅額交易轉讓給朋程，以茂矽11月28日收盤價42.4元計算，折價約8.6%，總交易金額為7億3625萬元，璟茂的處分利益為4.76億元，強茂表示，此次處分利益放在保留盈餘項下，對公司的損益沒有任何影響。

強茂第3季本業受消費產品客戶需求疲弱影響旺季不旺，所幸業外挹注下，單季稅後盈餘為4.25億元，累計前3季稅後盈餘為16.08億元，每股盈餘為4.21元；累計前10月合併營收為113.51億元，年減1.38%。

強茂表示，受惠於工控及車用訂單穩定，且消費產品需求回溫，第4季本業有望比第3季好。