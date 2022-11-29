港星陳冠希逆天顏值，一出道就與金城武、吳彥祖、古天樂並列香港四大美男，是許多女粉絲心目中的頭號男神，即使今將步入中年，且外貌上看起來蒼老許多，依然帥過不少新生代鮮肉男星，讓外界好奇生給他這張帥臉的父母容貌究竟如何?如今一張陳冠希父母43年前的舊照在網路瘋傳，男帥女美的外貌讓網友大讚不已。

照片中陳冠希父親陳澤民，以及母親Carol站在一座獅子雕像前合照，只見Carol長相清純唯美，頗有鄰家女孩的味道，散發出高貴優雅的氣質，身上裝扮以當年流行的服飾和配件為主，陳澤民則是身穿黑色西裝，梳了一頭流行的髮型，郎才女貌的兩人不僅穿衣風格走在時尚尖端，加上與生俱來的神顏值，自然成為眾人關注的焦點，如今對比陳冠希及姐姐的高顏值，只能說遺傳基因太强大。

陳冠希雙親43年前舊照在網路瘋傳，高顏值的外貌讓網友驚呼不已。(微博)

不過淡出演藝圈多年的陳冠希，日前被網友拍到在國外燒臘店用餐的照片，只見他不僅容貌蒼老許多，魚尾紋也相當明顯，就連髮際線也後退不少，當年逆天顏值似乎已不復在，讓許多人不禁感嘆男神也頂不住歲月這把殺豬刀，不過仍有許多網友留言緩頰，認為顏值仍是打趴一票同時期的男星。