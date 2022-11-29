南韓人氣歌手兼實力派演員李昇基，日前出面指控經紀公司Hook娛樂，不僅長年對他不平等待遇，以歌手身分出道18年來100億韓幣（約2.3億台幣）的「音源收入」竟也通通被公司私吞，即使出面向代表爭取權益卻遭對方羞辱，讓李昇基忍無可忍宣布提告，雙方關係正式破裂。但事後經紀公司卻出面聲稱「沒給音源費的指控並非事實」讓李昇基再度出面反駁公司的回應。

Hook娛樂在李昇基透過律師發出聲明並提告後，25日也緊急出面發表聲明，表示「未支付音源結算費用並非事實，透過協議書與李昇基整理了所有財務」。而李昇基28日也再度透過律師第二次出面發聲，「對於Hook娛樂的虛假主張感到十分遺憾，我們認為與Hook娛樂的對話再也沒有意義」，並再次強調「李昇基從未收過Hook娛樂支付的音源費結算文件，所以根本無從得知公司究竟用何種方式給予了音源收入」。

接著李昇基的聲明中也提到，Hook娛樂確實故意隱瞞了李昇基有音源收入的事實，也沒有提供過明確的結算收據以及明細，一直到2018年才開始向李昇基提供銷售明細文件，但文件中完全找不到音源收入的項目，若公司想要證明已支付音源費，那就提供完整的支付明細來佐證。李昇基的代表律師還猛嗆「這完全不是困難的問題，卻到現在都不願公開音源銷售明細以及結算明細，到現在還在用『你是虧損歌手』這種方式來搪塞，讓人非常遺憾」。

另外，Hook娛樂2021年要與李昇基續約時，曾聲稱已經整理好彼此的債權及債務關係，但「完全不是事實」，當時所簽訂的協議書跟音源結算的內容毫無關係，而是關於李昇基投入Hook娛樂的不動產投資金47億（約1.09億台幣）。Hook娛樂曾在2011年以購入大樓為由，向李昇基收了47億投資金，但權珍英代表卻沒有遵守當時投資的約定，一得知李昇基想要結束合約，就將投資金轉成貸款處理，而那份協議書中整理的就是李昇基身為投資者的權利。但李昇基沒想到自己因小小年紀就出道、經驗不足而被欺瞞多年，最後還得驚擾大眾感到相當抱歉，最後他也向公司喊話「別再扭曲的事實、製造謊言讓大家困擾」。