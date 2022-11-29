小編今（29）日精選5件不可不知的國內外財經大事。今年最後一場升息大戲12月15日登場，近來放出鴿聲的聯準會（Fed），當天凌晨發布利率決議後，下午中央銀行年終第四季理監事聯席會議緊接著舉行，無縫接軌做出最妥適的政策因應，市場預料將四度升息、幅度半碼（1碼是0.25個百分點），重貼現率上揚至1.75％，維持「緊縮到年底」的基調。

央行將在12月15日召開理監事會議，外界仍普遍預期央行這次應會照往例升半碼（0.125個百分點），大型行庫內部評估，目前首購族利率已從1.81％起跳、二房族的利率則自2.1％起算，倘若接下來央行明年再繼續升息，一旦首購族或二房族的房貸利率拉高至2.5％，屆時恐怕會對房市帶來相當大的衝擊。

【1】央行將四度升息 緊縮到年底

央行除跟進再升息半碼，也可能比照第二季和第三季，搭配調高存款準備率1碼，以落實今年緊縮到年底基調。金融人士認為，央行升息最重要觀察指標是物價，據10月主計總處公布CPI年增率未降反升至2.72％，與2％目標仍有差距，也就是說「考慮率先停止升息，還言之過早」。

【2】國泰金現增價35元、折價83折 募資525億

國泰金控15億股現增案，28日公告現增價格，以每股35元募集，總募額度525億元，確定是金控史上最大規模的現增案，以國泰金28日收盤價42元來看，折價幅度約16.7％，國泰金表示，市場現增實務折價多在15％～20％之間，考量今年市場波動較大，這次的折價幅度算相對合理，有利增加股東繳費意願。

【3】施振榮挺台積赴美設廠 揭2大關鍵

宏碁創辦人施振榮針對台積電卦美投資設廠引發關注一事，發出力挺聲明，直言台積電的核心技術基礎在台灣，未來亦會持續擴大在台投資，而為因應地緣政治、進行區域性垂直分工的海外布局，除有助提升其競爭力及影響力，也是台灣國力與產業力的延伸，長期並將為台灣創造更大的總價值。

【4】憂陸封控傷經濟 油價下探今年新低

中國大陸疫情持續升溫，市場擔心衝擊經濟與需求，油價周一應聲重挫，紐約指標期油下探今年來新低。市場避險情緒同步升溫一度帶動美元反彈，但由於日圓漲勢猛烈，美元指數開高走低。

【5】企業錢景遭看衰 美股陷逆風

近幾周美股稍作反彈，但一些投資者認為這恐怕是曇花一現，因為分析師預料，受到緊縮貨幣政策與通膨對企業利潤的影響，本季標普500企業獲利將出現2020年以來首見衰退，低迷的表現可能令美股再度承壓。