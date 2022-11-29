大陸國務院港澳辦28日晚間表示，近期部分涉及《香港國安法》案件，特別是壹傳媒創辦人黎智英案，辦理過程中出現的現象，值得高度警惕，香港法院批准英國御用大律師代表黎智英抗辯，與《香港國安法》有關特區行政、立法和司法機關，應當依法有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動的規定相違背，違反《香港國安法》的立法精神和法理邏輯。對於香港特首李家超提請全國人大常委會釋法，充分肯定並堅決支持。

港澳辦發言人話表示，大陸中央日前依照《香港國安法》向香港特區行政長官發出公函，要求其就香港特區履行維護國家安全職責，包括特區維護國家安全委員會工作等有關情況提交報告。這是全面準確貫徹「一國兩制」方針、落實中央全面管治權、維護國家安全的必要之舉。李家超立即組織研究落實並向香港社會通報，表明將盡快向中央政府提交報告，同時提出由全國人大常委會對《香港國安法》有關條款作出解釋的建議。對此充分肯定並堅決支持。

港澳辦發言人稱，指黎智英涉嫌「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，策動港版「顏色革命」，乞求外國制裁中國和香港，強調黎智英及其團夥犯下的樁樁罪行，必須受到依法追究、徹底清算。

發言人指，維護國家主權、安全和發展利益是一國兩制方針的最高原則，中央對香港特區有關的國家安全事務負有根本責任，會確保《香港國安法》得到完整準確、不折不扣的貫徹實施，確保國家安全得到有效維護。