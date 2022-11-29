百萬YouTuber阿滴、滴妹過去以經營語言頻道起家，以豐富的英語教學與正面形象收穫不少粉絲，近年也進軍飲料市場，將事業經營的有聲有色。活潑開朗的滴妹，時常透過社群平台分享自己的生活，昨(27)日曬出自己在二手市集擺攤，其中她身穿白色低胸洋裝，展現超兇上圍，還被可愛的黃金獵犬熱情狂舔，引起熱議。

滴妹昨日參加二手市集，拍賣心愛的玩具，從她的限時動態中，可見到她穿上一件純白色的泡泡袖甜美洋裝，卻在胸口開出深V，露出豐滿的事業線，令人大飽眼福。

滴妹在IG限動PO出火辣的照片，深溝一覽無遺。(圖/滴妹 IG)

另外一張照片則是她在市集上遇到一隻可愛的黃金獵犬，狗狗超熱情的撲向滴妹，瘋狂的舔她的下巴與嘴唇，熱情的難以招架，而滴妹則是相當享受被狗狗盛情狂舔，畫面令人會心一笑。

滴妹被可愛的大狗狗狂舔。(圖/滴妹 IG)

其實，原本甜美保守的滴妹有越來越勇於展現身材的趨勢，日前，滴妹與哥哥阿滴一同參與第四屆《走鐘獎》，當時滴妹頂著一顆粉紅色的捲髮，穿了一件白色深V禮服，露出火辣深邃的事業線，與白痴公主合照，這張照片也引來的大批網友的目光，直呼滴妹長大了。