百變歌后謝金燕(姐姐)保養有方,即使現在已邁入47歲的年紀,身材和顏值依舊美艷動人。近日,實境綜藝《來吧!營業中》邀請她來擔任藝術總監,她即在社群平台上,曬出腹肌特寫照大方送福利,引發網友熱議。

謝金燕昨日在IG上更新貼文,寫下「I got the power from love,你們也從我這拿一些走吧。」並曬出兩張照片。只見照片中的她穿著一身運動裝,短版上衣加上伸手撫頭的動作,讓腰間的肉色大片露出,依稀可見內褲頭。此外,她驚人的腹肌線條還因為動作變得相當明顯,肚子中間也可見到有個凹洞,顯示出她為了維持好身材所做出的努力。

另外,謝金燕也附上了以同樣造型勁歌熱舞的影片。她在影片中撩起長髮,配合音樂在鏡頭前扭腰擺臀,還預防帽子滑落的伸出雙手扶著,讓肚子在跳舞過程中跟著擺動,同時內褲頭也若隱若現,畫面看起來相當具有青春活力。完全看不出來她已經是個47歲的女人了。

貼文一出後,引發網友熱議,爭相留言表示「姐又變成長髮辣妹了」、「姐姐露出的內褲頭也太吸睛了吧。」事實上,過去也有網友挖出謝金燕的美貌進化史公開在臉書社團中,讓網友直言:「姐姐根本從小美到大。」