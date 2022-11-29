A Ghana coach really went and took a selfie with Heung Min Son at full-time after they beat South Korea 3-2.. pic.twitter.com/BpjslnXxKz — dakunya (@dakunya_c) November 28, 2022

世界排名第61的「黑星軍團」迦納爆冷踢進世足會內賽，現在還有機會爆冷晉級16強。迦納在小組賽3比2擊敗強敵韓國，其實一位教練團成員還想在傷口撒鹽，他拿著手機與輸球落淚的韓國隊長孫興慜「自拍」。這個白目的行為被球迷砲轟「不尊重對手」，另一位教練團成員上前制止叫他收起手機。

本月初孫興慜在幫英超熱刺踢歐冠的時候，因為頂球撞到對手肩膀而眼窩受傷，最後戴著面具出征世足。不知是否受到傷痛影響，孫興慜前兩戰表現不佳，首戰韓國與烏拉圭0比0言和，接著2比3爆冷敗給迦納，兩顆進球都是24歲的前鋒曹圭成射入，看不到孫興慜給對手造成多少威脅。

這一場敗仗對韓國帶來沉重打擊，也有迦納教練團成員上前擁抱安慰孫興慜，韓國曾在2002年世足賽仗著地主優勢，「黑哨護體」殺進4強而引起公憤，但畢竟是20年前的事，此戰對迦納反而是韓國吃了裁判的虧。他們最後一顆角球機會被沒收，總教練本托（Paulo Bento）還因為抗議失敗吞下紅牌。

助理教練柯斯塔（Sergio Costa）表示本托並沒有口出不遜，這張紅牌很不公平。本托正好是葡萄牙人，韓國小組賽最終戰將對決葡萄牙，本托屆時無法上陣指揮。