大陸各地因「反封控」出現抗爭，且當局尚未放鬆防疫規定，恐衝擊企業運作，加上聯準會再有鷹派聲浪，使得周一美股大跌近500點，台股今（29日）以14503.79點開出，下跌逾50點，隨後跌幅擴大至近百點，權值股台積電下跌7元，觸及473.5元，聯發科挫低8元，觸及695元。

周一美股四大指數皆收黑，道瓊下跌497.57點（或1.45%）至33849.46點，那斯達克指數挫低176.86點（或1.58%）至11049.50點，標普500指數下跌62.18點（或1.54%）至3963.94點，費城半導體指數跌72.49點（或2.63%）至2678.78點。

台股昨（28日）下跌221.64 點，收在14556.87點，成交值為1984.44億。三大法人外資及陸資、投信、自營商同步賣超，合計賣超158.58億。自營商賣超44.63億，投信賣超6.23億，外資及陸資賣超107.72億