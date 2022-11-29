這種坐月子方式能接受嗎？一名人妻在臉書分享，7年前懷第一胎決定坐月子方式時，拗不過公婆的親情攻勢，最終放棄請月嫂，改由公婆協助照料月子期，豈料公婆2天才送餐1次，每回送餐不忘抨擊她不洗碗、睡太晚或母奶太稀等，讓她至今都無法釋懷。

這名人妻在臉書粉專《靠北婆婆2.0》匿名投稿，透露7年前生第一胎坐月子的悲慘經驗，她與丈夫並未與公婆同住，原先討論月子要由認識的月嫂協助，但拗不過已退休的公婆親情攻勢，最終妥協由公婆幫忙坐月子，豈料卻成噩夢開端。

人妻說，公婆在她坐月子期間2天送1次便當，要她自行微波加熱，每次送餐都會數落，「妳還在睡喔？」、「碗沒洗嗎？」、「母奶稀稀的」、「餵奶哪裡需要那麼久」、「妳怎麼會累？」、「嬰兒衣服要趕快洗」、「孩子長得好像爺爺、奶奶」等惡毒話語，讓她非常受傷，至今都不願意原諒公婆，同時也下定決心，倘若公婆晚年需要人照料，她將會向附近便當店包月訂餐，家事也讓2老自行處理，直說，「怎麼待人處事，就得什麼果。」

文章曝光後，不少網友深感共鳴，紛紛留言表示，「老人真的要懂得與晚輩结善缘…不然，人生最後一段路…」、「月子仇真的會恨一輩子！我超氣我婆婆在我產後一天來看我，又累又痛還要起來招待她！重點還沒給紅包」、「公婆的擾人行為真的是說三天三夜也說不完啊」、「2天送一次便當就叫做月子…太扯了」。