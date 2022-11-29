香港中聯辦28日晚間發表題為〈堅定維護國家安全是香港法治的憲制責任和必守底線〉談話表示，維護國家主權、安全、發展利益是一國兩制方針的最高原則。支持香港行政長官李家超依法向大陸人大常委會提交維護國家安全特定事項的報告，支持特區國安委依法採取措施，防範危害國家安全的各種風險和隱患，維護《香港國安法》權威，堅決維護香港特區憲制秩序。

香港律政司就黎智英案能否聘請大律師，向終審法院上訴失敗後，特首李家超隨即表示向大陸中央提請由人大常委會就《香港國安法》釋法。

中聯辦發言人指出：「我們注意到，一段時間以來，有外國政府和一些政客對香港國安案件的審理公開插手干預，揚言要對檢(察)控官、法官進行制裁，這是對中國內政及特區事務的粗暴干涉，是對法治原則和精神的肆意踐踏。對此，我們表示強烈譴責和堅決反對。」

發言人引述外界意見說：「准許沒有本地全面執業資格的海外律師，參與『勾結外國或境外勢力危害國家安全案件』的抗辯實屬罕見，不僅為外國插手干預開了方便之門，而且有損本地律師職業聲譽和香港法治形象。」

發言人稱，《香港國安法》是大陸全國性法律，司法機構負有「有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動」的法定責任。

發言人強調，一國兩制是香港最大優勢。完全支持香港保持獨特地位和優勢，保持普通法制度，完善特別行政區司法制度和法律體系。堅信有大陸中央依法治港決策的正確指引，在行政長官帶領下，香港特區包括行政、立法、司法機構在內的管治力量，一定能夠全面準確、堅定不移貫徹一國兩制方針，完整準確地實施《香港國安法》。