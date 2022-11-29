九合一大選落幕，國民黨以橫掃13縣市，收復台北、桃園、基隆的成績完勝。此次有幫忙輔選的前交通部長葉匡時直言，2018年的地方選舉國民黨也大勝，卻在兩年後的的中央選舉大敗，以致於對民進黨毫無制衡能力，2024年的大選，不容國民黨樂觀。他認為，國民黨若想贏2024大選，除兩岸政策論述外，要推出最可能勝選的候選人，「黨中央一定要記取2018年的教訓，不能大勝後就大亂鬥」。

葉匡時昨(28)日在臉書指出，這次國民黨在地方選舉上大勝，很多國民黨人為之雀躍，但國民黨在2018年的地方選舉也是大勝，卻在兩年後的的中央選舉大敗，不僅輸了總統，立法委員的席次也大幅減少，以致於對民進黨毫無制衡能力，進而造成民進黨這兩年的囂張蠻橫局面，「國民黨是否會重蹈覆轍，在2024年又大敗給民進黨呢？」

葉匡時認為，國民黨這次的大勝，並非因為選民認同，更是因為選民討厭民進黨。偏低的投票率顯示，很多原本支持民進黨的民眾因為對民進黨失望而不出來投票，這是國民黨大勝的主要因素，就基本盤而言，國民黨其實是低於民進黨的。葉匡時說2024年的大選，不容國民黨樂觀。

「國民黨如要贏得2024大選，重中之重是兩岸政策論述」。葉匡時表示，若國民黨無法提出國人能信服的兩岸政策論述來對抗民進黨的「抗中保台」，任誰出來選，大概都會敗選。再好的政策，論述不好也是枉然；不怎麼樣的政策，論述夠好，仍可能取得人民的信任。葉匡時認為國民黨的兩岸政策遠比民進黨好，但論述能力卻十分低落，這是國民黨會被貼上「親中賣台」標籤的主要原因。

其次，葉匡時認為要能推出最可能勝選的候選人。黨中央一定要記取2018年的教訓，不能大勝後就大亂鬥，一定要有氣度、大公無私的設計提名機制，在候選人沒確定前要無私，候選人確定後更要無私。如此，才能團結國民黨人以及泛藍民眾贏得2024年的大選。葉匡時說國民黨主席朱立倫帶領國民黨漂亮贏得今年的地方選舉，應該給以掌聲，但他的歷史定位是否漂亮，將決定於2024年的大選。