臉色紅潤通常是好事，但如果一直紅，可能就要注意了。醫師分享實例，一名婦人覺得自己老是「滿臉通紅」，洗完澡量血壓甚至飆到180，趕緊就診。一問才知道，洗澡習慣導致。

這項習慣就是「洗很熱的熱水澡」，大林慈濟醫院老年醫學科主任張舜欽在《健康2.0》節目分享，曾有一名70多歲的女性患者，覺得自己的臉經常呈現紅紅的樣子，擔心身體出狀況，便就醫檢查。

張舜欽要求她先回家觀察臉紅的時間點，並定時量測血壓，一星期後再回診。婦人回診表示，臉紅的時間點是在洗完澡後，且和一般稍微出汗的紅不同，是「滿臉通紅」；血壓更誇張，直衝180。

醫師一問發現婦人因天冷，洗澡的水溫特別高，用很熱的水洗澡，加上房內沒有暖風設備，所以她洗完澡出來，溫差就會特別大，導致血壓飆高、臉紅。醫師提醒長輩們養成固定量血壓的習慣，不要只是臉紅或頭暈就覺得血壓高，事實上低血壓也容易造成不適。