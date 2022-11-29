女星嚴立婷擁有甜美臉蛋以及170公分的高䠷身材，自新光三越美少女冠軍出道後，便以一雙大長腿在戲劇圈受到眾人矚目，加上她幽默又直爽的性格，讓她轉戰主持界後仍獲得觀眾喜愛。她雖擁有令人稱羨的高䠷好身材，但28日她卻在社群平台上曬出全家福，並透露「其實是整家族裡最矮的」，吸引網友熱烈討論。

經常透過社群媒體與粉絲互動、分享生活的嚴立婷，昨日晚間突然PO文，表示「我每每跟朋友說我是我們家族裡最矮的，都沒有人要信，有圖有真相，現在你們相信了吧！」最後她還標記「#還有更高的兩個堂姐跟我弟沒來」、「#熊貓頭的姑姑也比我高」。而照片中，只見嚴立婷站在最後面，身邊站著親妹妹與表弟，他們的身高都明顯高過嚴立婷，就連一旁的堂姊都看起來相當高䠷，使嚴立婷在眾人之中瞬間縮小許多，形成強烈的對比。

網友看到後也相當驚訝，紛紛表示「老天爺已經給妳高顔值了」、「你們家都是高個！也是美女」、「立婷姊身高170已經很高了，沒想到妳家人都是高個子」、「顏值勝過一切」、「哇塞！全家都是高個子耶」、「她瞬間變小隻」、「很高的小矮人」動物頭貼好可愛，我朋友也是，說他們家族幾個男生一起出門，都會像保鑣（鏢）」、「妳好小隻（沒有很難的聽到這句話）」意外獲得熱烈討論。