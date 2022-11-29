國民黨台北市議員游淑慧的留言，引發熱烈迴響。（圖／截自游淑慧臉書）

九合一選舉民進黨崩盤，雙北全敗，民進黨候選人陳時中得票率僅31.93%。國民黨台北市議員游淑慧表示，看到綠營有人亂帶風向在騙小孩，他們竟然說丁守中2018年代表國民黨參選台北市長時拿到577096票，今年蔣萬安卻只拿到575590票，可見蔣不如丁。游痛批，這種說法忽略了現實狀況，今年光選舉人數就少了13萬7386人；按照1450的邏輯，接下來恐要將陳形塑為民進黨的大功臣，因為他讓民進黨的選票比4年前姚文智大增19萬、成長80%，搞不好還準備接行政院長，真是「好棒棒」。

游淑慧昨（28）日在臉書發文表示，她看到綠營有人亂帶風向、在騙小孩，他們說2018年丁守中獲得577096票，今年蔣萬安卻只獲得575590票，從票數上來看，蔣沒有超越當年的丁，可見蔣只是運氣好。游痛批，這種說法忽略了現實狀況，別忘了，2018年台北市選舉人數2164155人，今年台北市選舉人數2026769人，光選舉人數就少了13萬7386人。

隨後游淑慧更再度現身，於自己這篇文章下加碼留言道：「如果按照1450的邏輯算法，接下來要不要鋪排，陳時中就是一代偉人、民進黨的大功臣，因為他讓民進黨的選票比四年前姚文智大增19萬、成長80%，好棒棒，準備接行政院長？」

此文獲得超過4000個讚，迴響熱烈。網友紛紛留言：「淑慧議員分析得很對！連我都懂得投票人數少了那13萬人+確診人數6萬多都不能投票，怎還可以用等號來相比？」、「分析得好棒棒」、「有智慧的分析！數字會說話！」「陳時中當行政院長？笑死！」「陳時中當行政院長，我們就會每天一直聽到『不可不必』」、「樂見陳時中當行政院長，這樣2024綠會敗更慘」。