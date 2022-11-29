真的是嚇死人！有民眾凌晨在高雄市流行音樂中心旁碼頭見到紅色不明物體在海面漂浮，仔細一看竟狀似人體形狀，驚覺是一具浮屍，嚇得全身發毛立刻報警，警消獲報後前往打撈，發現竟是一名身穿紅衣的女子，經撈起後確認已經死亡多時，但身上並未尋獲相關身分證明文件，依據外貌研判疑似中年婦女，目前警方正調查死因及清查身分。

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