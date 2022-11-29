56歲有樂壇「東方不敗」稱號的歌后張清芳，2020年與投資教父宋學仁結束15年婚姻，兩人和平離婚，沒口出惡言，相較之下可說是名人夫妻離婚的典範。近日，週刊報導，張清芳在臉書曬出16歲大兒子宋迺新的正面照，眉宇中有韓國天王Rain的影子，引來好友誇帥，她則驕傲寫下：「是我親生的」。

張清芳早年參加歌唱比賽出道，發行專輯《激情過後》，之後一炮而紅，在各地開過數十場演唱會，並出版超過30張專輯，2005年她與高盛證券亞洲區副總裁宋學仁結婚，從此淡出演藝圈，在家裡相夫教子，她與宋學仁育有兩名兒子，分別是現年16歲的宋迺新、15歲的宋迺全。2016年在老公點頭下，張清芳一度復出在小巨蛋開演唱會，請來李宗盛擔任音樂總監、張艾嘉出席擔任嘉賓。

張清芳大兒子傳聞長得像韓星Rain。（圖／中時資料照片）

2020年張清芳和宋學仁無預警共同拋出聲明，證實已經簽字離婚，兩人在聲明中表示：「我們因為無法克服雙方的差異性而決定離婚。」而張清芳也曾透露，嫁入豪門後的婚姻不如想像中夢幻，一早陪老公吃早餐，接著打理家務，直到晚上11時才有自己的時間休息，而且因為另一半工作忙，張清芳坦言最難面對的心靈上的空虛，再加上雙方對孩子的教育理念不同，埋下婚變伏筆。

當時媒體報導，張清芳自2019年就主動申請調解離婚，在法官面前與宋學仁達成財產分配共識，張清芳從前夫身上分得16億財產，包括13億現金、股票和一棟價值3億元豪宅，2020年8月，媒體挖出宋學仁買進由聯合報大樓改建的「聯合大於」23樓戶給前妻當禮物，從最新出爐的實價登錄資料以及謄本資料，證實所有人就是張清芳。

今據《鏡週刊》報導，最近張清芳罕見曬出大兒子正面照，原來是大兒子從高中畢業，明年要出國深造，她請攝影大師林炳存替兒子拍照記錄帥氣青春樣貌，照片出爐後，張清芳便開心在社群網站分享，好友也誇她「很會生」，而過去張清芳雖有唱歌癮，但顧及家庭較少出現在螢光幕前，報導也指出，最近她歌癮再起，已計畫明年中再攻小巨蛋開唱，也使歌迷相當期待。