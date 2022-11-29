2022卡達世足持續開踢，昨（28日）南韓與迦納之戰血脈賁張，南韓雖一度連追兩分將比數扳平，但迦納在比賽後段的精彩勁射成功，終場就以3比2氣走南韓。彩券業者透露，有瘋狂彩迷在比賽中利用「場中投注」的方式屢次加碼下注，最終抱走將近10萬獎金。

南韓與迦納踢得刺激，迦納在上半場連進兩球將南韓逼入絕境，但下半場南韓靠著「長腿男神」曹圭成連兩記頭槌建功，硬是將比數追平，不過南韓高興沒多久，後防就遭到迦納突破，末段南韓屢次挑戰迦納門將都無法成功，終場迦納就以3比2擊敗南韓。

ETtoday報導，士林飛來發彩券行業者黃偉祺表示，有瘋狂彩迷在賽前不看好南韓，砸下2、3萬買南韓0進球，沒想到曹圭成順利幫助球隊破蛋，彩迷不死心再花5、6萬跟著押南韓進球，結果小贏，最後更砸錢買總分比大小（5.5小）所幸兩隊都沒有再進球，該張彩券順利過關，他也抱回近10萬的獎金。

黃偉祺表示，中獎的彩迷相當開心，希望球迷一開始下錯邊不要灰心，可以透過「場中投注」扭轉局勢，但也要注意千萬不可過度投注，應該要量力而為。