疫情改變大眾的習慣與生活型態，在後疫情時代爸媽對於健康議題又更為重視，根據兒福聯盟的2022育兒現況暨疫情後親子遊戲趨勢調查發現，當遇到育兒困難時，最多會搜尋網路資料（81%）、其次是詢問身邊朋友同事（69.8%）。專科醫師巫漢盟(阿包醫生)分享，近幾年因為疫情影響，常會聽到家長們在猶豫寶寶的換奶選擇，但在網路上搜尋相關訊息又都眾說紛紜，醫師建議家長們，在選擇寶寶的第一杯奶時，可以選擇含有「乳鐵蛋白、免疫球蛋白」的鮮乳，持續鞏固孩童保護力。

【9成5媽咪認同「第一杯奶」的營養價值且寶寶不排斥】

近9成5的媽咪都認同免疫球蛋白及乳鐵蛋白的營養價值。(圖/瑞穗極制鮮乳提供)

家長在幫寶寶換奶時往往有三大痛點，其中最重要的就是營養價值，盼用額外補充的方式來鞏固保護力。藉此，MamiBuy尋找百位媽咪試用瑞穗極制鮮乳做為換乳期的第一杯奶，發現近9成5的媽咪都認同免疫球蛋白及乳鐵蛋白的營養價值。另外發現採72°C巴氏殺菌法會保留生乳清爽風味，百位媽咪中有高達91.8%的媽媽表示，在寶寶飲用瑞穗極制鮮乳後接受度都很高，不用擔心寶寶會挑味道，不喝鮮乳的狀況。

巫漢盟醫師表示，鮮乳含有豐富寶寶成長的重要營養素，建議將鮮乳納入換奶時選項之一。並建議家長在寶寶的第一杯奶中，可以透過選擇含有乳鐵蛋白、免疫球蛋白的瑞穗極制鮮乳，鞏固保護力。

【從鮮乳中攝取營養銜接母乳保護力】

阿包醫師也強調，並非所有鮮乳含有乳鐵蛋白、免疫球蛋白，比起市面常見使用超高溫殺菌的鮮乳，瑞穗極制鮮乳除精選1%瑞穗鮮乳優質生乳外，透過72度巴氏殺菌及陶瓷膜管物理過濾， 除能殺滅致病微生物以確保飲用安全，還能保留乳鐵蛋白、免疫球蛋白。醫師更建議家長留意孩童開始養成均衡攝取、不挑食的習慣，並在每日補充乳製品的營養需求中，將鮮乳納入飲食選項之一，適當補充有乳鐵蛋白、免疫球蛋白的鮮乳，雙管齊下，鞏固孩童的雙重保護力。