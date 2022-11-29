以1萬多票敗選的國民黨屏東縣長候選人蘇清泉，認為開票過程有疑慮，28日親赴屏東地院聲請證據保全及重新計票，而當天傍晚網路社群開始瘋傳一段「選務人員快速唱票」的影片，只見該人一路低頭唱票未展現選票，引發熱議，對此，屏東選委會坦承，這有作業上的瑕疵，但未涉及不法，已在調查中。

從這段影片可以看到，該名男性選務人員從頭到尾都是低著頭唱票「3號周春米一票」，且選票都未向外展示，直接看完唸完就放在桌上，超快速版的唱票方式令網友質疑，「這是哪個國家的開票方式」？直呼，有夠扯，不說還以為是小學生在選風紀股長。

網友還補槍酸道，「感覺這樣偷出吃步，開票速度可以非常快，結果你屏東是搞到最後幾個才完成開票的縣市，選舉人數四五十萬而已。怪不得蘇清泉會不爽，我這種冷感的，看了也是直搖頭」。

對此，屏縣選委會坦言，這有有作業上的瑕疵，開票程序為檢票、唱票、計票、整票，而該工作人員疑似先整票後唱票，目前正在調查是哪個投開票所，以釐清當天開票情況，選委會強調，這並未涉及不法。

曾當過選務工作的民眾指出，依照規定，選票由檢票人員取出交給唱票人員後，唱票人員唱完票還要交給計票人員，不能整疊放在桌上，且工作手冊雖沒標註「選票要正面向民眾展示」，但中選會的講習影片畫面都有，這樣才不會產生黑箱作業的疑慮。