周一美股主要指數全面大跌，中國主要城市爆發反封控、爭自由的抗議活動，引發市場對這個全球第二大經濟體局勢的擔憂，以及聯準會（Fed）決策官員發表的鷹派言論加劇市場波動。在iPhone手機生產可能受到衝擊的陰影籠罩下，蘋果股價下挫2.6%，給標普500指數帶來沉重的壓力。蘋果的主要晶片供應商台積電ADR下跌2.68%。

隨著新冠確診數激增，中國地方政府收緊防疫的封控措施，儘管本月早些時候北京當局發布一些政策調整，讓人以為中國將逐步走向解封。這樣的事態發展在周一影響全球市場，美國WTI期油價格一度跌至去年12月以來最低價。

本周將發布一連串重要經濟數據，將提供更多有關於美國經濟情勢的訊息，可能加劇市場波動。投資人將密切關注的焦點包括周二公布的美國11月消費者信心數據、周三公布的第三季國內生產毛額（GDP）第二次估值、聯準會作為政策主要參考指標之一的個人消費支出（PCE）報告於周四出爐，以及周五將公布11月非農就業報告。

投資人亦將關注聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）及其他央行官員發表的談話，以尋找未來升息的相關線索。

11月只剩下兩個交易日，標普500指數月線可望收漲2.4%。

★主要指數

道瓊指數跌497.57點或1.45%，收33,849.46點。

標普500指數下跌62.18點或1.54%，收3,963.94點。

那斯達克指數跌176.86點或1.58%，收11,049.50點。

費城半導體指數下跌72.49點或2.63%，收2,678.78點。