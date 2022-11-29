★消息

聯準會鷹派大將、聖路易聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）表示，金融市場仍然低估明年升息立場轉為激進的可能性，央行在抑制通膨方面仍有許多工作要做，聯邦基金利率可能需要升至介於5%～7%區間的下限，明後兩年利率可能需要保持在5%以上。

紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）表示，受到激進的升息周期影響，明年美國失業率可能升至5%。

聯準會官員否認美國央行可能很快就會降息以重振經濟的觀點，美國公債價格陷入震盪，尾盤10年期指標公債殖利率跌1.3個基點，報3.689%，盤中一度下跌8.2基點，也曾反彈上漲1.8基點。美元指數尾盤漲0.75%，報106.75。

中國疫情惡化不利於原油需求前景，周一紐約期油一度重挫3.51%，跌至每桶73.6美元，創去年12月以來新低，惟終場收漲1.26%，報77.24美元。布蘭特期油收跌0.52%，報每桶83.19美元。

市場交投相對清淡，美國各交易所成交量總計為93億股，而過去20日均量為113億股。

★分析

中國主要城市周末罕見地出現人民上街抗議該國嚴格的封控清零措施，U.S. Bank Wealth Management投資策略師Tom Hainlin表示，這些抗議活動會如何演變仍不得而知，中國會繼續試圖全力遏阻新冠疫情擴散嗎？還是他們會走向我們在美國與其他國家所看到的「與病毒共存」？我們認為新冠疫情本身和中國的政策，將成為2023年影響股價和投資人最關鍵的變數之一。

Crossmark Global Investments首席市場策略師Victoria Fernandez表示，當你看到蘋果因為中國工廠關閉而無法完成iPhone訂單時，我認為這是一個完美的例子，說明一個國家的事情如何影響其他地方。當你有像中國如此大規模的經濟體關停時，它就會對全球經濟產生連鎖反應。

★類股

標普500指數11大類股全面收黑，房地產股跌2.80%，跌幅最大；其次為能源股跌2.74%。科技股跌幅亦超過2%。必需消費類股跌0.31%，表現相對抗跌。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數逆勢上揚2.83%，收在5,733.01點。

★重磅股

重量級科技股普遍下跌，僅亞馬遜收漲0.58%，特斯拉漲0.03%。蘋果跌2.63%，微軟跌2.32%，Alphabet跌1.45%，Meta跌2.36%，網飛跌1.53%。

道瓊指數成分股方面，默克（Merck&Co）漲0.88%，表現最佳；其次為沃爾瑪漲0.29%。波音跌3.66%，跌幅最大；其次為3M跌3.41%。

主要晶片股方面，英特爾跌2.10%，應用材料跌2.22%，德州儀器跌2.30%，超微跌2.60%，輝達跌2.72%，高通跌3.17%，美光跌4.55%，恩智浦跌4.97%。

★焦點股

蘋果跌2.63%，收在144.22美元。鴻海鄭州廠這座全球最大的iPhone手機組裝廠發生工人暴動事件，可能使高階版iPhone本來就吃緊的生產更為雪上加霜。彭博社報導，一座中國廠陷入動盪，今年iPhone Pro手機產量就可能減少600萬支。

拼多多ADR飆漲12.6%，受惠於中國的防疫封控措施迫使消費者在線上購物，該電商平台第三季營收優於市場預期。其他中國科技公司在美掛牌股票亦同步走高，百度和騰訊漲幅均超過2%。

亞馬遜逆勢收漲0.58%，為93.95美元。產業調查報告指出美國最盛大的線上購物節「網路星期一」（Cyber Monday）銷售額估將增至高達116億美元。

百健（Biogen Inc）跌4.34%，收在291.90美元，媒體報導，有患者在參與其實驗性阿茲海默症藥物臨床試驗期間死亡。

Meta跌2.36%，收在108.78美元。該臉書母公司未能防止逾5億用戶個資外洩，遭歐盟開罰2.65億歐元。

特斯拉微升0.03%，收在182.92美元，盤中一度下挫2%，也曾勁揚3%。媒體報導，Model 3準備大改款，以降低生產成本及提升吸引力，新版Model 3預計於明年第三季推出。

加密貨幣和區塊鏈概念股Coinbase Global Inc、Riot Blockchain Inc和Marathon Digital Holdings Inc均跌約4%。繼加密貨幣交易所FTX倒閉後，加密貨幣借貸平台BlockFi連同旗下8家子公司於周一聲請破產。

★台股ADR

台股ADR全跌。

台積電ADR跌2.68%，收79.22美元，換算台股價格為491.35元。

聯電ADR跌3.28%，收7.08美元，換算台股價格為43.91元。

日月光ADR跌0.63%，收6.34美元，換算台股價格為98.31元。

中華電信ADR跌1.56%，收35.31美元，換算台股價格為109.5元。