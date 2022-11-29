九合一選舉落幕，苗栗縣長由無黨籍候選人鍾東錦拿下勝利，鍾東錦因選舉被檢視過往經歷，即便當選後仍被網友無情攻擊，他也在臉書發文表示，這幾天關於苗栗的新聞，大抵都是報導黑道縣長、西瓜刀縣長之類，這是他的往昔過錯，卻連累了苗栗縣民，在此他對鄉親致上深深的歉意，未來也會用行動洗刷大家對他的印象。

鍾東錦表示，他希望未來的4年裡，能用實際的行動、明確的政策，以及務實有效的政績，來洗刷大家對他的印象。

他說，這幾天他的臉書留言裡，也不乏許多鄉親對政策的建議，包括高鐵站周圍路燈、幾個登山路線的道路狀況、釣客權益等等，但因為留言實在太多，請原諒他無法一一回覆，但他的幕僚團隊會把這些意見收集起來，在就任後邀集相關單位，逐一來做處理。

此外，他將時常與縣內的青年領袖進行互動，定期走訪18鄉鎮進行青年茶會、座談等，確實的掌握地方的實際狀況，而不僅僅是透過官員回報、同仁簡報，待在辦公室裡的方式來治理縣政。

鍾東錦表示，他會一如在擔任議會議長期間，實地走入鄉鎮去訪查民情，以平衡來自官方與民間的資訊，求取真相、實事求是，並以縣長徐耀昌日夜奔忙的勤政態度，作為他學習與執政的楷模。