2022年即將結束，而塔羅牌老師艾菲爾在臉書上點名4星座，雙子座、天蠍座、雙魚座、處女座在新的一年2023年農曆年後，無論是在原職場單位繼續耕耘或是往外尋求機會都將會帶來好運，如是自己創業的朋友，有機會可以得到貴人的幫助，遇到困難時都能迎刃而解。

▍第四名：雙子座：一呼百應，夢想實現

農曆年前火星1月13日在雙子座的命宮恢復順行，而木星仍在人際宮位發揮作用，雙子座的貴人會逐漸在農曆年後顯露出來，不少隱藏在幕後的富貴人脈，會因為提出的理念而一呼百應，如果現在正在思量著要實現自己長久以來的夢想、渴望造福社會，可以開始著手計畫，以便在日後的聚會中找到有志一同的人脈，吸引許多人來成就想完成的事情，在守成方面，不一定要留在同一個職位，如有請調其他單位的機會，千萬不要拱手相讓，你的一片天說不定就在那裡。

▍第三名：天蠍座：跳槽留守 發光發熱

年底前12月20日木星在天蠍座的工作宮位順行，加上農曆年後2023年2月20號金星也進駐，在2022年卡關的部分都會迎刃而解，很有機會跳槽到一個夢寐以求的公司，或是轉調到理想的單位，全新的領域展開旅程，面對不可預知的未來將更有勇氣與信心，有這樣的幸運都是因為過去的努力，現在時機成熟正好是發光發熱的時刻，加上貴人加入到工作圈子中，將會有更多績效，驚艷共事已久的同事、主管，升職加薪自然不在話下，農曆年後，前途一片光明大好，無論跳槽或留在原地，都有機會更上一層樓。

▍第二名：雙魚座：態度積極 精進技能

農曆年後2月20號新月與金星分別進駐雙魚座的命宮與財帛宮位，工作運途將會迎來大豐收，平常工作表現亮眼，懂得經營人脈、不斷地持續精進工作技能，也與可以幫助到人脈保持良好聯繫，農曆年後只要態度積極，很有可能被挖角到夢寐以求的職位、部門，或是有貴人牽線到心目中的理想公司，即便是留守原來的職位，也能得到上級賞識下放更多權力、甚至提拔到心念已久的職位，從現在開始記得多充實自己，為美好未來打下基礎。

▍第一名：處女座：喜迎變動 創業有路

農曆年前火星1月13日在處女座的事業宮位恢復順行，木星也在資源宮位照亮，也許在2022年被土星逆行碾壓著無法翻身，在農曆年後事業會面臨一些動，若已經受夠過去總是不得志的心情，趁著這一波能量突破重圍，在嶄新的職位或是單位以全新的學習心態，把自己的視野與技能都往上提高層次，如果是受夠了為人打工的日子，自行創業也會有人替你打點，農曆年後，會發現身邊會有許多人都是神隊友，幫助達成心之所願。