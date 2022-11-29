一致於全球股市走勢，歐股周一收盤下跌。中國各地出現罕見的抗議防疫封控事件，引起市場恐慌；同時有新聞報導稱，空中巴士將推遲一些交機，導致該公司股價下跌5.7%。

周一歐洲Stoxx 600指數收跌2.88點或0.65%，為437.85點。指數並從上周五的近3個月高點回落。

上海和北京等地在上周末出現抗議活動，人群示威，抗議在新冠疫情爆發三年後，嚴格封控措施持續擾亂民眾生活，現場並出現警方的攔截和搜查行動。

中國周一公布新冠單日確診人數衝破新高，令人擔憂中國的防疫清零政策對經濟的影響。

瑞銀全球財富管理投資長Mark Haefele說，感染的擴大將加劇供應鏈中斷問題。「與清零政策相關的社會不滿，增加了中國官方執行的風險，我們預計未來幾個月，中國經濟和市場的不利因素不會明顯減弱」。

原油價格下跌，拖累油氣股跌1.4%。同時與中國業務關連較多的汽車股和奢侈品股也出現下滑。

本周稍晚將公布美國就業資料，可能會改變人們對於聯準會12月政策決策的預期。交易員們目前預期聯準會將升息50基點。

歐洲央行(ECB)拉加德(Christine Lagarde)表示，通膨尚未觸頂，最終點可能比預期的更高。行長並暗示未來將有一系列的升息。

由於債務違約的保險成本上升，瑞士信貸跌4.17%，報3.01瑞士法朗，收盤價創歷史新低。

德國化學品分銷商Brenntag大跌9.7%，報61.82歐元；該公司宣布，已經與美國競爭同業Univar Solutiions就可能的收購，進行初步的討論。

空中巴士大跌5.7%，報107.36歐元；新聞報導指稱，該飛機製造商可能在2023年推遲一些中程客機的交付，無法達成原先目標。