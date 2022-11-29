9合1大選執政黨敗選、外資匯出、新台幣匯價由升轉貶等因素，使台股再陷入偏空氣氛！法人指出，目前投資佈局難度相對提高，高息資產除具備易漲抗跌的特性外，加上有配息保護，投資價值明顯優於一般資產，觀察台股高息ETF自10月26日以來法人買超前5名依次為群益台灣精選高息(00919)、富邦特選高股息30(00900)、凱基優選高股息30(00915)、大華優利高填息30(00918)、永豐優息存股(00907）。

據統計，大盤波段低點10月25日以來台股高息ETF表現，報酬率前3名依次為群益台灣精選高息(00919)、富邦特選高股息30(00900)、富邦臺灣優質高息(00730)。

市場法人表示，展望後市，在風險機會並存下，跟漲抗跌的台股高息ETF，是大盤急漲後的台股穩健投資術，不啻為現階段想介入台股的好選擇。

群益投信表示，台股隨著市場對利空的反應逐漸鈍化，基本面利空測試的築底可望逐漸完成，台股短期震盪仍難免，股市可望重新回到多頭軌道，此外，景氣對策燈號轉深度黃藍燈17分，僅差1分進入藍燈，景氣有望正式落底，過往經驗半年內指數低點可見；未來中美、俄烏、兩岸議題為關注重點，殺低賣壓可望舒緩，資金將轉為尋求布局時點，操作上建議伺機汰弱留強，可將部分低波動個股轉往2023成長把握度高、產業可望復甦的標的。穩健投資人可以台股精選高息ETF為核心配置穩固資產，參與台股中長期投資契機，存股族則可逢低增加存股張數與攤平持有成本。