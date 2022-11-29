韓國總統尹錫悅二十八日接受路透社專訪時表示，只要特斯拉的超級工廠願意來韓國設廠，可以為特斯拉提供獨有的外資獎勵方案。同時，也會幫特斯拉儘量排除韓國工人日後可能帶來的營運風險性，例如抗爭或罷工等。

上周，尹錫悅與特斯拉老闆馬斯克舉行視訊會議，會中馬斯克明說韓國是超級工廠在亞洲設廠的口袋名單之一。故尹錫悅釋出極大善意表示，只要特斯拉或太空相關業務公司Space X等考慮在韓國投資更多，包括設立超級工廠在內，韓國政府將盡最大努力協助。

尹錫悅指出，韓國有技術能力強的勞工，當地政府將確保法規符合國際標準，故外商日後就不會被出其不意的財務以及其它規定卡關。同時，也會為來韓從事特殊投資的公司，量身打造特有獎勵便於享有不同的好處。

據悉，特斯拉曾考慮還要再蓋一座超級工廠，至於設在加拿大、印尼、印度或是泰國等都有可能。產業分析師認為，上述國家中雖然有些擁有傲人的自然資源，像是鎳金屬等，但沒有一個有像韓國一樣的汽車供應鏈生態圈。

對大卡車司機罷工事件採強硬態度的尹錫悅政府，已開始為當地勞資雙方關係建立未來相處模式。二十八日，韓國政府與當地大車駕駛首輪談判破局，尹錫悅也正考慮將發布行政命令，迫使這些抗爭民眾重返原有工作崗位。

承認韓國激進工會文化是個嚴重社會問題的尹錫悅也告訴馬斯克，自己的勞工政策目標，是希望藉由建立法治，以消弭一些既不公平也不公正的不當勞動行為。

同時，尹錫悅也趁機指責前任政府以前常常跟大型工會妥協，造成不少非法罷工的惡性循環事件上演。因此，也導致更為嚴重的罷工活動，以及工會從事的一些非法事蹟。

六天前開始的韓國大罷工，是當地連結大車駕駛要求有永久性的最低運費保障，來支付不斷上漲的燃料成本以及預防工作過勞等。根據韓企統計，過去十年來，韓國平均每年因勞資糾紛要停工三十九天，比美國的八天要高五倍左右，甚至比日本的0.2天要井噴式高出近兩百倍。