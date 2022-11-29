被律師圈稱為「神鬼女會計」的李姓女子，2017年到2020年任職台北律師公會會計期間，被訴侵吞公款逾6000萬元，檢方依業務侵占等罪將李女起訴，台北地方法院將李女判刑4年，追繳沒收5458萬多元。可上訴。

檢方起訴指控，李女侵占公款並竄改帳簿資料以掩飾犯行，台北律師公會理監事於前年就任，同年12月25日察知李女涉嫌侵吞款項後，委請會計師進行內部調查後，去年解僱李女，同時提出刑事告訴並進行假扣押。李女經北律求償，已先行繳回侵占的640萬元。