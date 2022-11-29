香港男星杜汶澤來台定居2年，投資移民的他年初已經拿到台灣身分證，經常在社群發表對台灣時事的看法，引起粉絲熱烈回響，28日中央流行疫情指揮中心宣布，12月1日起取消室外空間應全程戴口罩的規定，杜汶澤就開玩笑說，有一種人很慘，兩年內被誤認成帥哥美女，還狠虧「世界還你一個清白！」

指揮中心28日宣布多項解封政策，包括室外免戴口罩、室內6大例外情形免戴口罩、宴客得逐桌敬酒等規定，消息一曝光，杜汶澤第一時間在FB發文笑說：「12月1日起台灣外出不用帶口罩了，這兩年因為帶了口罩被人以為是帥哥美女的那些人，再也不會被誤會了……世界還你們一個清白！」，語句幽默又帶著超強酸意，狂吸3.2萬人點讚表示贊同。

不少網友看到後紛紛回應：「哎呀！遮羞照(罩)不見了！我怎麼面對鄉親父老？」、「我已經被誤會兩年了」、「化妝品銷量可以回升了」、「幹嘛這麼說我」。然而，指揮中心也強調，外出於室內空間或室內場所，包括車廂、船舶或航空器等運具內的空間，或是身體有相關症狀，以及與不特定對象無法保持社交距離者，仍應配戴口罩，至於跨年大型室外活動，則將視近期疫情變化另行研擬。