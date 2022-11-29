藝人小鬼（黃鴻升）2年前在家中驟逝，而他生前與啦啦隊女神峮峮（吳函峮）傳出曖昧，小鬼過世後，峮峮才首度發文承認兩人戀情，讓外界極為不捨。近日，媒體拍到峮峮和《我愛黑澀會》出身的張甯兒夜遊，身邊還有兩位男伴，一位是張甯兒男友、電台少東洪武，另一位則是剛與金馬獎最佳新導演獎擦肩而過的柯震東，讓人不禁聯想是否是Double dating。

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters峮峮兩年前在小鬼過世後首度發文認戀，坦言兩人交往後每一天，她都在想她怎麼可能那麼幸福，怎麼會遇的到這麼合的來的人，雖然兩人只能待在家裡約會，但總是不無聊，男方為她好選擇低調，對外僅稱是「好朋友」，但峮峮不想再忍，大方承認兩人關係：「但我好像沒辦法了太痛了，無法再在乎媒體跟酸民要怎麼寫怎麼酸了，不想再假裝了」。

峮峮當時痛苦表示，小鬼一度提議兩人不結婚，這樣未來如果他出事，峮峮就不用負責，然而峮峮難過說：「可是，黃鴻升，我只想要你⋯」。幾個月後，小鬼好友KID曾問峮峮，目前如此大的壓力下，是否做什麼都需要勇氣？峮峮老實回應：「真的講坦白的，很難交男朋友」，並跟KID約定好會勇敢生活，希望5年後能在各方面交出不一樣的成績單。

據《鏡週刊》報導，峮峮的新桃花似乎來到，被拍到跟柯震東等人深夜夜遊，期間峮峮蹲下來跟狗狗玩，柯震東和洪武發現後便耐心停下來等他，最後兩男兩女進入洪武家，隔天洪武和女友出門，留下柯震東和峮峮在家中，令人難免聯想有曖昧關係，但柯震東經紀人回應，就是藝人抽空很久沒見的朋友聚餐，感謝外界擔心，沒回應與峮峮是否交往。