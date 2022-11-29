台中市沙鹿區林姓婦人在網路認識自稱在伊拉克的德國軍醫，因受不了戰爭想移民來台，需要一筆費用辦理手續，林婦不疑有他，竟變賣黃金籌了30萬元，警方獲通報後及時阻詐，保住婦人辛苦錢。

65歲林姓婦人3月於網路上認識男網友，該男網友自稱是德國軍醫現在伊拉克，由於受不了戰爭提出想移民台灣，但需要一筆費用辧理手續，並向婦人借錢，婦人深信不疑，把家中黃金變賣，加上存款籌得30萬元，日前直奔沙鹿區某銀行準備匯款。

臨櫃行員發現有異，詢問林婦與對方關係及匯款理由，婦人才說是匯款給男網友，行員聽後查覺有異趕緊通報警方到場。沙鹿所員警楊舜育及陳羿廷迅速到場了解，老婦提供手機對話內容供檢視後，才驚覺遭詐騙。

清水警分局長游永中得知後，隔日上午親自前往銀行致贈禮品，表揚行員與員警機警共同阻詐行為，成功保住民眾辛苦的血汗錢，並當場向在場洽公民眾宣導各式防詐騙手法，灌輸最新各項防詐觀念。

清水警分局長游永中表示，警方與金融機構、大賣場、超商平時均有保持聯繫警方亦常宣導最新防詐觀念，此次，又再發揮警民合作阻詐，請民眾持續對於警察同仁予以鼓勵及支持，警方將繼續努力維護轄區治、交安，給予民眾優質居住生活環境。