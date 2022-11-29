中國反新冠清零抗議蔓延

中國各地周末罕見爆發示威抗議，而拜登政府審慎回應，反映美國在某種程度上很希望穩定與北京重要，但卻日益對立的關係。

據《政治》（POLITICO）新聞網28日報導，美國總統拜登並未對相關示威發布聲明，也沒推文表示意見。而他11月才在20國集團（G-20）峰會場邊會議中和中國國家主席習近平見面，以緩和中美間的緊張。

此外，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）也避免評論，至於他們的官方發言人則並未具名發表任何聲明。

而未具名的白宮國家安全會議（National Security Council）發言人周一早則發表略帶批評的評論，主要聚焦在民眾對中國新冠清零政策的不滿上。由於相關政策，中方實施嚴格封控，而許多抗議者將新疆大火釀10死歸咎於這政策。

這位發言人在聲明中說，「如我們所說的，我們認為，中華人民共和國很難透過他們的新冠清零戰略，來遏制這種病毒」。聲明說並指出，「我們早就說過，人人都有和平抗議的權利，在美國和世界各地，包括中華人民共和國在內，都是如此」。

當天稍後，白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）說，拜登已聽過相關簡報。他坦承，拜登警告，世界民主面臨專制行動挑戰，但拒絕發表踰越國安會所說，美國支持和平抗議以外的評論。

而參議院情報委員會副主席盧比歐（Marco Rubio）和共和黨籍眾議員史密斯（Chris Smith）直指，拜登政府對中國民眾抗議的立場「懦弱」。他們周一在發表的聲明中說，拜登沒有挺身勇敢面對中共，和中國民眾站在一起。

雖然到了華府時間的周一中午，北京和上海的抗議人潮已減少，但卻傳出抗議示威周一蔓延到杭州，而這顯示當局仍無法平息民眾的怒火。

拜登的幕僚敏銳地意識到，相關抗議的發展可能無法預測。儘管中國的抗議活動並不罕見，但它們的範圍和地點往往有限，一位要求匿名的知情美國官員說，拜登政府在決定如何回應時，必須考量各種因素，要是美國發表措詞強硬的聲明，可能導致北京將焦點轉向美國，並指控「外力干擾」。