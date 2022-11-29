日本近期興起一股不穿胸罩的穿搭風潮，許多女網友、YouTuber開始不穿內衣激凸逛街，拍成影片上傳，藉此大量吸粉，「ノーブラ散歩」（NoBra散步、無罩散步、乳首散步）的標籤在Twitter、YouTube上瘋傳，一名台灣女子也搭上這股風潮，在高雄捷運上「無罩散步」，吸引45萬名網友觀看，大喊「太誘人了！」

正妹「嫚嫚」在YouTube頻道自我介紹，「我是台灣人，會在世界各地ノーブラ散歩」，日前上傳的第一支影片先來到高雄捷運「無罩散步」，她穿著白色削肩緊身背心及條紋緊身短裙在捷運內亂晃，身材曲線畢露，搭車的過程中她刻意展露身材，以及胸前兩點激凸，不知是她太過大方激凸，還是台灣人大部分都很有禮貌，整車的乘客都不敢看她。

一名台灣女子在高雄捷運上「無罩散步」。（翻攝自Daisybaby⭐️ノーブラ散歩YouTube）

嫚嫚「無罩散步」逛高捷的影片上傳後，兩周吸引45萬次觀看，網友們紛紛大讚：「我開始不騎摩托車了支持大眾運輸」、「會考慮到台北捷運這裡嗎？」、「感謝優質影片創作」、「太誘人了吧！」、「超美，拍攝辛苦了」、「突然想到很久沒有去高雄走走了」。