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Congratulations to Shohei Ohtani on being named the 2022 Edgar Martinez Outstanding Designated Hitter Award winner! pic.twitter.com/Aaowqon1P6 — Los Angeles Angels (@Angels) November 28, 2022

天使隊「二刀流」大谷翔平獲選今年「傑出指定打擊」，寫下個人2連霸，這是美聯1973年開始使用指定打擊以來就有的獎項。指定打擊（DH）因為沒有防守貢獻，過去從來沒人能拿到MVP，大谷翔平去年成為史上首位以指定打擊身分獲選美聯MVP的球員。

今年的指定打擊「銀棒獎」被太空人猛將阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）奪走，讓大谷未能達成銀棒獎2連霸。大谷今年繳出0.273打擊率、0.875攻擊指數、34轟、95打點，在投手丘上更是威風八面，在美聯賽揚獎票選高居第4，這是大谷首度獲得賽揚獎選票。

儘管在美聯MVP票選第2，大谷在「傑出指定打擊」勝過哈波（Bryce Harper）、史坦頓（Giancarlo Stanton）、JD馬丁尼茲（J.D. Martinez）、阿瓦瑞茲等強力競爭對手，還在賽揚獎票選壓過洋基兩位王牌柯特斯（Nestor Cortes，第8名）、寇爾（Gerrit Cole，第9名）。

當初美聯使用DH，主要是為了解決投手不會打擊的問題，現在這個DH已經被擴展到國聯，競爭者也更多。美國一些作家例如Stu Matthews指出，現存的獎項對大谷不夠公平，大谷需要一個專屬的二刀流獎項，畢竟聯盟從沒出現過他這樣的球員。